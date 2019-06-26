انعقاد الدورة الـ 14 لمجلس الشراكة المغرب – الاتحاد الأوروبي

هبة بريس

أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء 25 يونيو، بأن الدورة الـ 14 لمجلس الشراكة المغرب- الاتحاد الأوروبي ستنعقد ببروكسيل في 27 يونيو الجاري.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الدورة ستنعقد تحت الرئاسة المشتركة لكل من السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والسيدة فيديريكا موغريني الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية.

وحسب البلاغ، فإن هذه الدورة ستشكل مناسبة لتأكيد انتعاش الشراكة المتميزة ومتعددة الأبعاد التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي وإعطائها دفعة جديدة في مستوى الطموحات المشتركة بين الطرفين.

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