طقس الأربعاء .. استمرار حرارة الجو بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بجنوب شرق المملكة والجنوب الشرقي وأقصى جنوب المملكة.

وستتشكل سحب منخفضة كثيفة على السواحل المحيطية الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة القوة جنوبية بجنوب شرق المملكة والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وضعيفة القوة إلى معتدلة شمالية إلى غربية في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 12 و17 درجة بالمرتفعات، وما بين 25 و30 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 18 و24 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 23 و28 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، وما بين 29 و34 درجة بالسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي ووسط البلاد والساحل المتوسطي والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و42 درجة بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية وجنوب البلاد. وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة والدار البيضاء، وهادئا إلى قليل الهيجان ما بين طانطان والعيونن وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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