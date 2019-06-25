غانا تسقط فى “كمين” بنين بمسلسل مفاجآت أمم أفريقيا 2019

هبة بريس ـ القسم الرياضي

خطف منتخب بنين تعادلا ثمينا أمام منتخب غانا بنتيجة 2 / 2 خلال المباراة التى جمعتهما باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر.

انتهى الشوط الأول بتقدم غانا بنتيجة 2/ 1 سجل مايكل بوتيه، لاعب منتخب بنين، الهدف الأول أمام غانا فى الدقيقة الثانية، ثم سجل أندريه أيو الهدف الأول لمنتخب غانا فى الدقيقة 10 من الشوط الأول.

وأحرز جوردان أيو لاعب غانا الهدف الثانى لمنتخب بلاده فى الدقيقة 42، ثم سجل مايكل بوتيه لاعب بنين الهدف الثانى لفريقه ضد غانا فى الدقيقة 64 من الشوط الثانى

جاء ترتيب المجموعة السادسة الكاميرون فى الصدارة برصيد 3 نقاط وغانا وبنين فى المركز الثانى والثالث على الترتيب برصيد نقطة واحتل غينيا بيساو بدون نقاط.

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