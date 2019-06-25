موجة حر غير مسبوقة تضرب أوروبا

هبة بريس ـ وكالات

أعلن خبراء الأرصاد الجوية أن أوروبا ستكون على موعد مع موجة حر شديدة الأسبوع المقبل مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية.

وستؤدي موجة من الهواء الساخن، قادمة من شمال أفريقيا، إلى ارتفاع درجات الحرارة ابتداءً من نهاية هذا الأسبوع لتصل إلى ذروتها في منتصف الأسبوع القادم تقريباً.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية (Aemet) في إسبانيا “حالة تأهب صفراء” للطقس السيئ يوم الأحد الماضي، وقالت إنها تتوقع أن تشهد البلاد صيفاً “أكثر حرارة من المعتاد”، مثل العام الماضي.

وفي ألمانيا يتوقع خبراء الأرصاد أن تصل درجات حرارة إلى 37 درجة مئوية يوم الثلاثاء و38 درجة مئوية يوم الأربعاء، مع توقع طقس حار مماثل في بلجيكا وسويسرا.

وقال مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، إنه يشعر بقلق خاص من أن موجة الحر قد تؤدي إلى “عواصف عنيفة”، محذراً البريطانيين من توقع طقس “حار ورطب وغير مستقر”.

وستكون اليونان واحدة من أكثر الدول تضرراً من موجة الحر، حيث تصل درجات الحرارة إلى 39 درجة مئوية في نهاية الأسبوع.

وفي فرنسا قال عالم الأرصاد، فرانسوا غوراند، إن الموجة الحارة “لم يسبق لها مثيل لشهر جوان (يونيو)” وسوف تتفوق بلا شك على سجلات الحرارة السابقة.

ووفقاً لوكالة البيئة الأوروبية فإن العام الماضي 2018 كان من بين السنوات الثلاث الأكثر ارتفاعاً لدرجات الحرارة في أوروبا.

ويعتقد علماء الطقس في ألمانيا أن البلاد تشهد أعلى درجات حرارة مسجلة منذ أكثر من 70 عاماً.

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