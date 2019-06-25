“الأسود” يجرون ثاني حصة تدريبية استعدادا لساحل العاج

هبة بريس - القسم الرياضي

أجرى المنتخب الوطني المغربي ثاني حصة تدريبية استعدادا لمواجهة ساحل العاج، يوم الجمعة المقبل، برسم منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2019.

وجاءت الحصة التدريبية، التي أجريت مساء اليوم، في نفس توقيت مباراة “الأسود” المقبلة، أمام “فيلة كوت ديفوار”، حيث عرفت مشاركة كل العناصر الوطنية، بعد تعافي اللاعبين المصابين.

ومر مران “أسود الأطلس” وسط من معنويات مرتفعة للعناصر الوطنية، سادها جو من التفاءل بتحقيق نتيجة إيجابية في قمة المجموعة الرابعة، أمام ساحل العاج.

يشار إلى أن المغرب يتصدر المجموعة مناصفة مع ساحل العاج، وذلك بعدما تمكن من الفوز، الأحد الماضي، على ناميبيا بهدف نظيف، وهي نفس النتيجة التي انتصر بها “الفيلة” أمام جنوب إفريقيا.

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