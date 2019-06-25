سطات..العثور على جثة أربعيني في ظروف غامضة

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت ” هبة بريس” من مصادرها، أن عناصر الدرك الملكي بمركز اولاد سعيد بسطات، تسابق الزمن لكشف ملابسات العثور على جثة اربعيني على مقربة من سد الدورات، بعد ان تم العثور عليها في ظروف وصفت بالغامضة تتطلب تحقيقا فوريا بناء على نتائج التشريح الطبي الذي من المرجح ان تخضع له جثة الهالك للوقوف على ملابسات الوفاة.

مصادرنا، أكدت قائد الدرك الملكي بمركز اولاد سعيد، وفور علمه بالخبر انتقل الى عين المكان، لمعاينة الجثة والتحقق من هويتها والاشراف على نقلها صوب مستودع الاموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات، بعد العثور عليها اليوم الثلاثاء وسط مجموعة من الاشجار على مقربة من سد الدورات.

مصادرنا اكدت ان الجثة تم اكتشافها من قبل بعض ساكنة المنطقة في ظروف غامضة، حيث تم ربط الاتصال بعناصر الدرك الملكي والسلطة المحلية، وحشد كبير لساكنة المنطقة ، حيث تم إجراء معاينة ومسح لمكان الحادث والقيام بالإجراءات القانونية لنقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بسطات، كما تم إشعار الوكيل العام لدى استئنافية سطات بالحادث الذي امر بفتح بحث قضائي بالموضوع لكشف الاسباب الحقيقية وراء هذا الحادث.

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