مؤسسة الوسيط تقدم مشروع تطوير منظومتها المعلوماتية

هبة بريس ـ الرباط

قدمت مؤسسة وسيط المملكة المغربية، اليوم الثلاثاء بالرباط، مشروعها الرامي إلى تطوير منظومتها المعلوماتية، الذي تم تمويله في إطار المساعدة التقنية من طرف الاتحاد الأوروبي وبتدبير من وزارة الاقتصاد والمالية.

وتهدف هذه المنظومة، التي عرضت معالمها خلال ندوة إخبارية، إلى تشجيع التكنولوجيات الجديدة لتحسين التواصل بين مؤسسة الوسيط والمرتفقين، من خلال إحداث منصة إلكترونية للشكايات وكذا تقليص آجال معالجة الشكايات المرفوعة ضد الإدارات عبر إنشاء منصة ربط إلكتروني “أونلاين”. وتسعى مؤسسة الوسيط عبر هذا المشروع إلى إجراء هيكلة داخلية في مجال الولوج للمعلومات والخدمات، وصياغة برامج معلوماتية فعالة من أجل تدبير عملية تتبع الشكايات وإرساء مراقبة ذات جودة أثناء تدبير البنيات التقنية للمؤسسة، وتأهيل قدرات المؤسسة للاضطلاع بدورها في مجال الدفاع عن الحقوق وتعزيز الحكامة الإدارية. وفي كلمة بالمناسبة، قال وسيط المملكة، محمد بنعليلو، إن المؤسسة حريصة على أن توفر للمواطنين آلية لتقديم التظلمات عن بعد في إطار منظومة مندمجة، معلنا أنه بفضل هذه المنظومة، أصبح فضاء المواطن لتقديم التظلمات عبر الخط حقيقة مفعلة، وأن الإشعار بواسطة الرسائل النصية القصيرة أصبح متاحا لكل من تقدم بتظلم جديد عبر بوابة التظلمات عن بعد.

وأبرز بنعليلو أن المؤسسة، بهذه المنظومة التواصلية، تؤسس للدخول في حقبة معلوماتية جديدة أكثر تقدما ومهنية، تغطي مبتغى تعميم استخدام المعلوميات في معالجة التظلمات وتقوي خدماتها تجاه المرتفقين عن بعد، فضلا عن التعاون مع مختلف الإدارات المعنية بالانخراط في هذه العملية.

وأكد أن هذا المشروع يضع موطئ قدم في التحديث والإدارة الإلكترونية، عبر التحكم في البنية التحتية التكنولوجية لإدارة المؤسسة وتوفير الأنظمة المعلوماتية الآمنة والبرامج والتطبيقات الكفيلة بإدارة التظلمات وتدبير المساطر وتقييم أدائها وتطويرها، والبدء في توسيع دائرة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمرتفقين عن بعد، والتبادل الإلكتروني للمعطيات مع مختلف الإدارات الشريكة.

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