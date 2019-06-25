توقيف شخص يعد مسكر ماء الحياة والاتجار في المشروبات الكحولية

هبة بريس ـ الرباط

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، زوال اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإعداد وتقطير مسكر ماء الحياة والحيازة والاتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز 955 لترا من مسكر ماء الحياة، فضلا عن ضبط 2475 لترا إضافية من المواد السائلة والمخمرة التي تدخل في إعداد وتقطير هذه المواد المسكرة، علاوة على حاويات كبيرة وأربع طنجرات للضغط وأفرنة وقنينات غاز يشتبه في تسخيرها لإعداد مسكر ماء الحياة.

وحسب البلاغ، فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف في هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة له.

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