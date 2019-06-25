الملك يعين عددا من السفراء الجدد ويستقبل عددا من السفراء الأجانب بعد انتهاء مهامهم

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الجدد بالبعثات الدبلوماسية للمملكة، الذين سلمهم ظهائر تعيينهم.

ويتعلق الأمر بكل من : – حسن أبو أيوب : سفير الملك لدى رومانيا وجمهورية مولدافيا

– خالد الناصري : سفير الملك لدى المملكة لأردنية الهاشمية

– يوسف العمراني : سفير الملك لدى جمهورية جنوب إفريقيا، وجمهورية بوتسوانا، وجمهورية مالاوي ومملكة إيسواتيني

– محمد علي الأزرق : سفير الملك لدى الجمهورية التركية

– زهور العلوي : سفيرة الملك لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية

– عز الدين فرحان : سفير الملك لدى جمهورية النمسا وجمهورية سلوفاكيا وجمهورية سلوفينيا

– لطفي بوشعراء : سفير الملك لدى روسيا الاتحادية

– محمد ستري : سفير الملك لدى دولة قطر

– يوسف بلا : سفير الملك لدى الجمهورية الإيطالية وجمهورية سان مارينو، وجمهورية مالطا وجمهورية ألبانيا

– أحمد رحو : سفير الملك، رئيس بعثة المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي ورئيس بعثة المملكة لدى الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية

– عبد الرحيم عتمون : سفير الملك لدى جمهورية بولونيا

– حسن طارق : سفير الملك لدى الجمهورية التونسية

– يسير فارس : سفير الملك لدى جمهورية الأرجنتين

– عبد الفتاح اللبار : سفير الملك لدى الولايات المتحدة المكسيكية وبليز

– أمين الشودري : سفير الملك لدى جمهورية البيرو ودولة بوليفيا

– جمال شعيبي : سفير الملك لدى جمهورية الفيتنام الإشتراكية

– محمد أشكالو : سفير الملك لدى جمهورية فنلندا وجمهورية إستونيا

– إيمان واعديل : سفيرة الملك لدى جمهورية غانا

– يوسف السلاوي : سفير الملك لدى بوركينا فاصو

– مصطفى بنخيي : سفير الملك لدى مملكة البحرين

– رجاء ناجي المكاوي : سفيرة الملك لدى الفاتيكان والهيئة السيادية والعسكرية لمالطا

– سمير الدهر : سفير الملك الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى اليونيسكو

وبهذه المناسبة، أدى السفراء الجدد القسم بين يدي الملك.

إثر ذلك، استقبل الملك محمد السادس، عددا من السفراء الأجانب الذين جاؤوا لتوديعه بعد انتهاء مهامهم، ووشحهم بأوسمة ملكية.

ويتعلق الأمر بالسادة :

– عبد الله بن فلاح بن عبد الله الدوسري : سفير دولة قطر (الحمالة الكبرى للوسام العلوي) – أوسمان أمادو سي : سفير جمهورية مالي (الحمالة الكبرى للوسام العلوي)

– جان فرانسوا جيرو : سفير الجمهورية الفرنسية (الحمالة الكبرى للوسام العلوي) – ماسيمو بادجي : سفير الاتحاد السويسري (الوسام العلوي من درجة ضابط كبير)

– جوزي هامبيرتو دو بريتو كروز : سفير جمهورية البرازيل الاتحادية (الوسام العلوي من درجة ضابط كبير)

– كريسانتوس أوباما أوندو : سفير جمهورية غينيا الاستوائية (الوسام العلوي من درجة قائد).

حضر هذه المراسم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0