بوليف: رصدنا 30 مليار سنتيم لتكوين السائقين المهنيين مجانا

هبة بريس ـ الرباط

أكد محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، أن الوزارة الوصية تولي الاهتمام الضروري لتأهيل السائقين المهنيين، خاصة ما يتعلق بالتكوين المرتبط بالبطاقة المهنية، مؤكدا أنه ستتم معالجة مختلف الإشكالات التي تواجه المهنيين في هذا الإطار.

وكشف بوليف في معرض جواب له عشية اليوم الثلاثاء ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن الإحصاء النهائي الذي أجرته الوزارة، بعد فتح التكوين المجاني في وجه المهنيين، أسفر عن حصر عدد المستفيدين من هذا التكوين في 180 ألف سائق مهني، مشيرا إلى رصد 30 مليار سنتم لتمكين السائقين المهنيين في الاستفادة من هذا التكوين المجاني.

وأضاف كاتب الدولة، أن الوزارة في إطار الترتيبات النهائية لتعبئة هذه الموارد المالية، وأنه سيتم توقيع اتفاقية مع القطاع الخاص حول صيغ هذا التكوين، حيث سيجري عرضها على المهنيين قبل أن يتم اعتمادها بشكل نهائي، لافتا إلى أن الوزارة بصدد إعادة النظر في المقرر رقم 27 – 13 المتعلق بقرار بالآجال الزمنية لاجتياز التكوين، بهدف الاستجابة لتطلعات المهنيين، المطالبة تقليص هذه المدة.

وأكد بوليف، أن هذا القرار، مر من أهم مراحل اعتماده، سواء على مستوى الأمانة العامة للحكومة أو على صعيد الاستشارة مع المهنيين، مشيرا إلى أنه يرتقب أن يصادق عليه المجلس الحكومة في الأسابيع القليلة المقبلة.

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