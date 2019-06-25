الصمدي يكشف حقيقة فرض رسوم للدارسة بالمعاهد العمومية

هبة بريس ـ الرباط

نفى كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي، فرض أي رسوم للدارسة أو التسجيل في المدارس والمعاهد العليا العمومية، مؤكدا في مقابل ذلك، أن الحكومة بذلت مجهودات كبيرة لتخفيف العبء المالي على التلاميذ الراغبين في ولوج هذه المعاهد.

وأضاف الصمدي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أنه “ليست هناك أي رسوم للدراسة أو للتسجيل، وإنما هناك رسوم لاجتياز المباريات، والتي تبلغ كلفتها حوالي 6 ملايين درهم، تتحمل الحكومة أكثر من 70 في المائة منها، بينما تبلغ المساهمة المالية للمترشحين المقبولين لاجتياز المباراة ما بين 100 إلى 150 درهما”.

وأوضح كاتب الدولة، أن فرض أداء رسوم لاجتياز مباريات الولوج لبعض المدارس والمعاهد العمومية، يتم تنظيمه بمقتضى قرارات لمجالس الجامعات والمؤسسات الجامعية في إطار استقلاليتها، مردفا أن الغرض من هذه الرسوم التي لا تغطي مصاريف المباريات كليا، ليس هو الربح المادي، أو الرفع من الموارد المالية المؤسسات الجامعية.

إلى ذلك، أكد المسؤول الحكومي، أن صرف هذه المبالغ والرسوم، يتم بموجب قرار مشترك بين وزير التربية الوطنية و التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة المالية، وفق قواعد وإجراءات مضبوطة.

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