الناظور.. إنقاذ شاب من الغرق بمياه بحيرة مارشيكا

نُشر بتاريخ :  2019-06-25 - 18:42
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هبة بريس : وجدة

تمكن عدد من المواطنين بكورنيش مدينة الناظور ظهيرة اليوم الثلاثاء 25 يونيو الجاري من إنقاذ شاب من الغرق في مياه بحيرة مارشيكا قبالة حي إشعالن .

وحسب مصادر مطلعة ،فالشاب قفز في مياه البحر اذ إبتلع كمية مهمة من المياه وهي الوضعية التي جعلته غير قادر على السباحة مما جعل عدد ا من الشباب كانوا بالقرب من الشاطئ يهرعون لنجدته .

واشارت المصادر ذاتها، أن الشبان استطاعوا من إنقاذه وإخراجه الى اليابسة حيث تم نقله بواسطة سيارة الإسعاف للوقاية المدنية الى المستشفى الحسني.

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