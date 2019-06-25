الناظور.. إنقاذ شاب من الغرق بمياه بحيرة مارشيكا

التحكم في النص :
هبة بريس : وجدة
تمكن عدد من المواطنين بكورنيش مدينة الناظور ظهيرة اليوم الثلاثاء 25 يونيو الجاري من إنقاذ شاب من الغرق في مياه بحيرة مارشيكا قبالة حي إشعالن .
وحسب مصادر مطلعة ،فالشاب قفز في مياه البحر اذ إبتلع كمية مهمة من المياه وهي الوضعية التي جعلته غير قادر على السباحة مما جعل عدد ا من الشباب كانوا بالقرب من الشاطئ يهرعون لنجدته .
واشارت المصادر ذاتها، أن الشبان استطاعوا من إنقاذه وإخراجه الى اليابسة حيث تم نقله بواسطة سيارة الإسعاف للوقاية المدنية الى المستشفى الحسني.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0