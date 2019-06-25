أكادير : إدانة المدون المثير للجدل ” الطاوجني” بعقوبة حبسية وغرامة مالية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قضت المحكمة الابتدائية بأكادير ، صباح اليوم الثلاثاء 25 يونيو الجاري، في حق المدون والناشط الفايسبوكي المثير ” للجدل ” رضا الطاوجني بـ 6 اشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة مالية قدرها 5000.00 درهم فيما قضت لفائدة المالوكي المطالب بالحق المدني بصفته الشخصية بتعويض قدره 10 ملايين سنتيم، و قضت أيضا لفائدته نيابة عن المجلس البلدي بتعويض قدره درهم رمزي واحد، مع الصائر و الإجبار في الأدنى سواء في الغرامة أو التعويض.

المدون محمد رضا الطاوجني، كان يتابع بتهم السب و القذف و التشهير، بعد أن رفع ضده صالح المالوكي رئيس المجلس الحضري لمدينة اكادير دعوى قضائية على خلفية نشر الطاوجني فيديوهات مباشرة على جداره على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

المحكوم عليه، لم يقدم أمام الهيئة القضائية أي دلائل على ما قاله في فديوهاته التي لقيت تأييدا من البعض واستنكارا من البعض الاخر، بسبب نشر المغالطات ووقائع مرتبطة بملفات، كشفها الطاوجني لرواد صفحته، والسؤال الذي يفرض نفسه بعد حكم المحكمة على المدون ، هل سيخسر الطاوجني كل القضايا ضده في الايام او الاسابيع المقبلة، وماذا سيقدم لمشاهدي صفحته من تبريرات حول عدم توفره على أدلة لملفات نشرها وأججت غضب المجتمع المدني؟؟؟.

وكان المدون الطاوجني قد وجه له فايسبوكيون عدة انتقاذات لما ينشره على صفحته، بل بعضهم إستل ماضيه مرفق بوثائق، غير أن تدخلات من طرف مناضلين ” فايسبوكيين” حالت دون إستمرار المواجهة ، ولعلى الايام القادمة قد تحمل مفاجآت للرأي العام الاكاديري .

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