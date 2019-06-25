يتيم : الحكومة أحدثت لجنة يقظة من أجل رصد تحولات سوق الشغل

هبة بريس ـ الرباط

كشف محمد يتيم وزير التشغيل والإدماج المهني، إن الحكومة أحدثت لجنة يقظة من أجل رصد إمكانيات وتحديات وتحولات سوق الشغل الوطنية.

وأوضح يتيم في رده على سؤال حول ارتفاع معدل البطالة، طرحه فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أن سوق الشغل أصبحت تعرف إشكاليات جديدة، متعلقة بأنماط التشغيل، مشيرا إلى ظهور مهن جديدة واختفاء أخرى.

وأكد الوزير، أن معدلات البطالة لم ترتفع، مشيرا إلى انخفاضها ما بين العامين 2017 و2018 من 10.6في المائة الى 9.8في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع الحجم الإجمالي للتشغيل ب 112 ألف منصب شغل في ذات الفترة.

وأضاف يتيم، أن المعطيات الديموغرافية المرتبطة بالبنية السكانية في المغرب، تشير الى أن المغرب يوجد في قمة المنحنى من حيث الأعداد الواردة على سوق الشغل

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0