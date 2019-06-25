أكادير : إجراءات جديدة لمحاربة 30 مربدا عشوائيا

ع اللطيف بركة : هبة بريس

مع بداية حلول الصيف، وتجنبا لمشاكل بين السائقين وحراس المرابد وما يعقبها من شكايات تهم التلاعب في تسعيرة ركن السيارات بمرابد اكادير، أقدمت المصالح الجماعية على الزام الشركة نائلة صفقة تدبير المرابد على توفير تذاكير تحدد الثمن الحقيقي لركن السايارات والدراجات.

وحددت هذه التذاكير بالوان مختلفة بين فترة النهار والفترة الليلة مع وضع التسعيرة المحددة في 2 دراهم نهارا و3 دراهم ليلا، والزام حراس المرابد على تقديمها للزبناء عند استخلاص ثمن ركن السيارات أو الدراجات.

وبالمقابل، عمد بعض حراس المرابد “المزورين” على وضع علامات تحمل عبارة “باركينغ بالمقابل” في شوارع وأمكنة لا تدخل في خانة المرابد المتضمنة بكناش التحلات الخاص بالمرابد التي تم كراؤها من طرف المجلس الجماعي، وكمثال على ذلك تم وضعها بشارع الحسن الثاني وسط المدينة في مكان ممنوع فيه الوقوف تماشيا مع مقرر المجلس الجماعي.

ويعرف حي تلبرجت اجتياحا كبيرا لحراس المرابد المزيفين من خلال احتلالهم لكافة الساحات والمرابد المجانية مع مطالبة مستعمليها بالاداء، كالمربد المتواجد امام مسجد تلبرجت وقرب البريد.

ومن جهة أخرى، فإن مجلس بلدية اكادير يحدد في كناش التحملات الخاص بتدبير المرابد الأماكن المخصصة بكل دقة ل”ركن” السيارات، وقد تم إجراء صفقة عمومية لتدبير هذا المرفق العام، إلا أن هذه الشركات نائلة هذه الصفقة لاتحترم الفضاءات والأمكنة المحددة في كناش التحملات، بل تستولي على الطرقات والمناطق المحاذية لهذه المرابد.

وبالمقابل تقوم “لوبيات” استغلال المرابد العشوائية باستخلاص واجبات الدخول والخروج منها دون سند قانوني، إذ ذكرت مصادر مطلعة أن مجموع المبالغ المستخلصة بالمرابد العشوائية تزيد عن 150 الف درهم شهريا تهم تدبير أزيد من 30 مربدا عشوائيا بمدينة أكادير لوحدها.

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