البيضاء .. التحقيق مع موظف أمن في قضية الابتزاز والسرقة والمشاركة في الخيانة الزوجية

هبة بريس

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الاثنين، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظف شرطة يعمل بالهيئة الحضرية بمنطقة أنفا، برتبة حارس أمن، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز والسرقة والمشاركة في الخيانة الزوجية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن الشرطي المذكور يشتبه في تعريضه لأحد الأشخاص، الذي ضبط في حالة سكر متقدمة، للابتزاز بعدما جرده من هاتفه المحمول ومبلغ مالي، كما يشتبه في تورطه في علاقة غير شرعية مع سيدة ضبط بحوزتها هاتف الضحية.

وأوضح البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالشرطي والسيدة الموقوفة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، كما يشمل البحث أيضا عنصرين تابعين للواء الخفيف للتدخل السريع الموضوعين رهن إشارة ولاية أمن الدار البيضاء، وذلك للاشتباه في صلتهما المحتملة بهذه القضية.

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