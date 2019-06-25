جلسة خمرية تنتهي بجريمة قتل .. والأمن يوقف الجناة

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السمارة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، من توقيف ثلاثة أشخاص، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت بإشعار هاتفي على الخط 19 من سيدة تدعي أن مرافقها تعرض للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض من طرف ثلاثة أشخاص كانوا معهم في إطار جلسة خمرية، وهو ما استدعى الانتقال فورا لمسرح الجريمة، حيث تم العثور على الضحية مصابا بعدة طعنات، قبل أن توافيه المنية أثناء نقله إلى المستشفى على متن سيارة الإسعاف.

وقد مكنت عمليات البحث والتحري ، يضيف البلاغ، من توقيف المشتبه فيهم الثلاثة وحجز السلاح الأبيض المستعمل في الاعتداء. كما كشفت التحريات المنجزة أن دوافع ارتكاب هذه الجريمة تعود إلى خلاف بسيط بين المشتبه فيهم بسبب حالة السكر التي كانوا عليها.

وأشار المصدر إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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