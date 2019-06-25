“الطاس” تراسل الوداد بعد طعنه في قرار “الكاف” بخصوص نزاعه مع الترجي

هبة بريس - شفيق عنوري

راسلت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي “الطاس”، نادي الوداد الرياضي، بعد طعنه في قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، القاضي بإعادة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أرضية محايدة، بعد أن شهدت مباراته التي احتضنها ملعب رادس بتونس، مشاكل تنظيمية حالت دون استكمالها.

وأكدت “الطاس” في مراسلتها للنادي البيضاوي، أنها توصلت بالطعن الذي تقدمت به إدارة الوداد، موضحة أنها راسلت الطرف الآخر، الترجي التونسي، من أجل إعداد دفوعاته قبل تحديد موعد الجلسة.

وكانت مباراة ذهاب نهائي دوري الأبطال، بين الترجي والوداد، والتي أقيمت على أرضية ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، قد انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لمثله، قبل أن يشهد لقاء العودة أحداث تنظيمية غير مسبوقة، بعد إلغاء الحكم لهدف صحيح لصالح الوداد، ليطالب لاعبو الفريق بالعودة إلى الVAR، قبل أن يتبين أنه لا يعمل، لتدخل بعدها القوات الخاصة إلى أرضية الملعب مدججة بأسلحتها، ليقرر “الكاف” اعتبار الوداد منسحبا ومنح اللقب للترجي، قبل أن يتراجع عن ذلك في اجتماع طارئ ويقرر إعادة المباراة على ملعب محايد.

وقرر مسؤولو الوداد التوجه إلى “الطاس”، من تطبيق القانون في الحالات المشابهة لما وقع في “رادس”، حيث ينص القانون صراحة على اعتبار الفريق الضيف فائزا بهدفين دون رد، في حال عدم التمكن من استكمال المباراة لاسباب أمنية، وهو ما اعترف به “الكاف” في بيانه الذي أعقب اجتماعه الطارئ، إلى جانب غياب مبدأ تكافؤ الفرص عن الموقعة.

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