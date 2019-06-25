مجلس الوزراء السعودي: الاعتداءات الحوثية تهدد الأمن الدولي

هبة بريس - وكالات

أكد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، أن استمرار الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية لمليشيات الحوثي الموالية لإيران بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار يمثل جرائم حرب وتهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي والدولي.

وشدد مجلس الوزراء السعودي على الحق المشروع لقيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن باتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية، وبما يتوافق مع قواعد القانون الدولي الإنساني.

وأعرب المجلس عن “العزاء والمواساة لأسرة المقيم السوري الذي استشهد في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي، وأدى كذلك إلى إصابة 21 مدنيا من جنسيات مختلفة، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء”.

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