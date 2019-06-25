أمن مكناس يفك لغز عصابة المجوهرات والحلي والساعات الثمينة

هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس من توقيف شخصين يبلغان من العمر 35 و29 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة والمشاركة وإخفاء أشياء متحصلة من جناية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن ولاية أمن مكناس كانت قد توصلت بشكاية، في العاشر من الشهر الجاري، حول سرقة مجوهرات وساعات ثمينة ومبالغ مالية بالعملة الأجنبية من داخل فيلا سكنية بواسطة التسلق والتهديد، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف شخصين متلبسين بحيازة جزء من المجوهرات المسروقة، واللذان عرضا على النياية العامة المختصة من أجل إخفاء أشياء متحصلة من جناية.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية مكنت من توقيف المشتبه فيه الرئيسي ومشاركه، مساء أمس الاثنين، حيث تم العثور بحوزتهما على باقي المجوهرات والحلي والساعات اليدوية وكذا المبالغ المالية المتحصلة من هذه العملية الإجرامية.

وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لهما، وكذا الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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