الملك لـ”أمير قطر”: “ننوه بما يطبع علاقات البلدين من تعاون بناء وتضامن فاعل”

هبة بريس

نوه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمتانة وشائج الأخوة والتقدير المتبادل التي تربط بين جلالته أمير دولة قطر، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبما يطبع علاقات البلدين من تعاون بناء وتضامن فاعل..

جاء ذلك في برقية تهنئة بعث بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أمير دولة قطر، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بذكرى توليه مقاليد الحكم.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مشيدا جلالته بما تحقق للشعب القطري من إنجازات ومكتسبات هامة على درب التنمية الشاملة.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وهي مناسبة أيضا لأنوه بمتانة وشائج الأخوة والتقدير المتبادل التي تربطنا شخصيا، وبما يطبع علاقات بلدينا من تعاون بناء وتضامن فاعل، مؤكدا لسموكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم، من أجل السير قدما في توطيد هذه العلاقات بما يعزز الشراكة المغربية القطرية، ويعود بالنفع العميم على شعبينا الشقيقين”.

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