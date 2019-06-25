ندوة علمية حول قضايا الهجرة والمهاجرين بالرشيدية

هبة بريس – الرشيدية

بتنسيق بين التعاون الألماني بالمغرب، ومكتب التعاون الدولي، وجمعية الوحدة والتنمية بالرشيدية، ستنعقد بمدينة الرشيدية ندوة علمية حول قضايا الهجرة والمهاجرين، تحت شعار “من أجل مقاربة إنسانية متضامنة ودامجة للمهاجرين”، وذلك يوم الأربعاء 26 يونيو 2019، بالمركب الإجتماعي بأولاد الحاج بالرشيدية. ابتداءً من الساعة الخامسة بعد الزوال.

وتندرج هذه الندوة في الإطار العام لأنشطة المجتمع المدني، بهدف إرساء مضامين الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء والمساهمة في ترجمة مبادئها من خلال خلق تراكمات معرفية وعملية، مع الارتكاز على الرهانات الإستراتيجية لقضايا الهجرة من خلال السياسة الوطنية للهجرة واللجوء.

وتروم هذه الإستراتيجية تحقيق رهانات متعددة، من بينها الرهان الإنساني بما فيه احترام الإنسان ومحاربة الاتجار في البشر رهان السياسة الخارجية والحكامة وتعزيز التعاون الجهوي والدولي، ورهان الاندماج عبر تسهيل الولوج للخدمات الأساسية وكذا التحسيس والتواصل، فضلا عن الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي يعد من أبرزها اعتبار الهجرة كفرص للتنمية وليس عائق للتطور الاقتصادي والاجتماعي.

وتهدف هذه الندوة خلق دينامية محلية تشاورية بين جميع المتدخلين لتكثيف الجهود من اجل جعل آليات الإدماج الخاص بالمهاجرين رافعة لسياسة تنموية، إلى جانب تطوير دليل عمل الجمعيات داخل الهيئات التشاورية الهادفة للادماج الاجتماعي والمهني للمهاجرين، و تحسين قدرات منظمات المجتمع المدني للمساهمة في حلحلة قضايا الهجرة والمهاجرين، فضلا عن تطوير أشكال التعاون والتنسيق بين المجتمع المدني والفاعلين في مجال الهجرة إطلاق دينامية تفكير حول المجتمع المدني والهجرة.

جدير بالذكر، أن الندوة تُنظم في إطار مشروع “عودة لفرص جديدة”، وستشهد مداخلات حول مخططات الإدماج والاندماج المجتمعي للمهاجرين بالمغرب، والدوافع الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين، وكذا طرح فلسفة المقاربة الحقوقية للمهاجرين بالمغرب، كما سيؤطرها كل من الدكتور المهدي لحلو والدكتور منير زويتن والأستاذ عبد العزيز منتصر.

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