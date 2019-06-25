بعد تماطل “عمران الشرق” .. ساكنة جرسيف تناشد جلالة الملك لإنشاء حي صناعي

لا حديث بين ساكنة جرسيف خلال الفترة الأخيرة، سوى عن تماطل شركة ”عمران الشرق” في اخراج عدد من المشاريع المسطرة الى أرض الواقع.

وحسب مصدر محلي، فقد تكلفت الشركة المذكورة، بالقيام بعدد من المشاريع التنموية بالاقليم وفي مقدمتها الحي الصناعي، غير أن تتماطل في انجازها، وتنكب على تشييد وبناء مشاريع “تجارية” ك”التجزئات السكنية”.

وأضاف ذات المصدر، أن مصالح السلطات المحلية عقدت اجتماعا مع الجهات المكلفة بالمشروع، والمتمثلة في شركة “عمران الشرق”، غير أنه لا جديد يذكر بعد مرور ثلاث سنوات على الاجتماع.

وأضاف المصدر ذاته، أن الشركة وعدت الساكنة بتشييد مشروع القنطرة الذي تربط حي الشويبير، قبل أن تستولي على مساحة ساشعة من المنطقة لبناء تجزئة، دون انشاء القنطرة الموعود بها والتي بقيت حبرا على ورق.

هذا و تناشد ساكنة جرسيف جلالة الملك محمد السادس، للتدخل و مطالبة الشركة الوصية بالالتزام بوعودها والقيتم بالمشاريع المسطرة والتي تعد المنطقة وساكنتها في حاجة ماسة اليها.

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