توقيف جزار بحوزته كمية من اللحوم الفاسدة بالصويرة‎

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، لجنة مختلطة، مكلفة بمراقبة جودة المواد الغذائية بإقليم الصويرة، مكونة من ممثلي السلطة المحلية والأمن و الشرطة الادارية و المكتب الصحي، تمكنت يوم امس الاثنين من مداهمة محل للجزارة بتجزئة السقالة، حيث قامت بضبط وحجز أزيد من 150 كلغ من اللحوم و”السقط” ولحوم الديك الرومي فاسدة، تفوح منها رائحة كريهة.

واكدت نفس المصادر، ان مجموعة من ساكنة المنظقة تقدمت بشكاية لقائد المنطقة، بعد انبعات الروائح الكريهة من محل الجزارة، ليتم تشكيل لجنة من اجل مداهمة المحل وحجز اللحوم الفاسدة التي أزعجت وأقلقت راحة المواطنين.

والى ذلك تمت عملية اتلاف اللحوم الفاسدة من قبل موظفي المكتب الصحي، ووضع الجزار تحت الحراسة النظرية، قبل عرضه امام النيابة العامة.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1