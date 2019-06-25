انعقاد مجلس الحكومة بعد غد الخميس وهذا جدول اعماله

هبة بريس

ينعقد، بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع، في بداية أشغاله، عرضا لوزير الاقتصاد والمالية حول نتائج المناظرة الوطنية حول الجبايات.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتطبيق الفصل 45 – 1 من الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات، والثاني بالجودة والسلامة الصحية لبعض المنتجات الغذائية التي يتم تسويقها والمتأتية من الحبوب.

ويتعلق مشروع المرسوم الثالث بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة (المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بأكادير والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بوجدة).

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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