رسميا : 982 مليون درهم سنويا لجمع 3500 طن من النفايات المنزلية يوميا‎

هبة بريس – الدار البيضاء

أعلن اليوم الثلاثاء بمقر ولاية جهة الدار البيضاء-سطات عن انطلاق مرحلة جديدة لتدبير قطاع النظافة بمدينة الدار البيضاء، بعد شهور طويلة من الانتظار حيث تم انتقاء شركتين دوليتين .

وأشار سعيد أحميدوش، والي جهة الدار البيضاء سطات، على أنه سيتم العمل بالعقود الجديدة خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا على أن قطاع النظافة يعتبر شرطا أساسيا وعنصرا لتحفيز النشاط الاقتصادي والسياحي والثقافي.

وأعرب الوالي احميدوش عن اعتقاده بأنه «تم استخلاص العبر من التجارب الماضية فيما يخص النظافة وجمع النفايات لتفادي الأخطاء وتجويد وتحسين ظرف التعاقد مع الشركات الخاصة..أولهما الالتزام بالنتائج قبل الوسائل ..النتائج الملموسة على أرض الواقع كما يرغب أن يلاحظها سكان الدار البيضاء والزوار ».

وأضاف أنه وعلى هذا الأساس، سيتم العمل ليلا على جمع النفايات في الدار البيضاء، مهيبا في نفس الوقت سكان المدينة بالتعاون من أجل إنجاح هذا الورش للحفاظ على نظافة مدينة الدار البيضاء، مضيفا بالقول :«كيفما كانت مجهودات السلطة والمنتخبين والشركات المتعاقد معها ،فسنحتاج لتعاون ساكنة الدار البيضاء لجعل المدينة نظيفة تستقطب زوارها وتعطيهم الفرصة للعودة اليها بالنسبة للسياح مرات أخرى».

من جانبه أشار عمدة العاصمة الاقتصادية للمملكة، عبد العزيز العماري ،إلى أن صفقة تدبير قطاع النظافة لمدينة الدار البيضاء ستكلف سنويا 982 مليون درهم وهو مبلغ ضخم لكنه ينبغي أن يتم تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع ملتمسا من سكان المدينة العمل على إخراج النفايات المنزلية ليلا حتى يتسنى لعمال النظافة القيام بعملهم على أكمل وجه.

وهكذا ستشرع شركتي «ديرشبورغ» الألمانية و«أفيردا» اللبنانية في تدبير قطاع النظافة بمدينة الدار البيضاء حسب دفتر تحملات جديد لجمع زهاء 3500 طن من النفايات المنزلية يوميا .

من جانبه قال الكلايبي كريم نائب رئيس فريق الاصالة و المعاصرة بمجلس مدينة الدار البيضاء ، على أن العاصمة الاقتصادية عاشت خلال الفترة الأخيرة، ولا زالت تعيش، على وقع انتشار النفايات في كل الشوارع والأحياء، وهي الوضعية التي أثارت تذمرا كبيرا لدى الساكنة والمنتخبين الذين يطالبون بوضع حد لهذا الوضع المسيء والمشوه لسمعة “القطب المالي للمملكة”. .

ويعطي دفتر التحملات الجديد الحق للشركتين في تدبير قطاع النظافة على مدى سبع سنوات ،على أن جمع النفايات سيتم ليلا أي من 10 ليلا إلى 6 صباحا تفاديا للإزعاج الكبير الذي تسببه عملية جمع الأزبال نهارا.

وتعهدت شركة “ديرشبورغ” الألمانية على تدبير القطاع بكل من مقاطعات أنفا، سيدي بليوط، المعاريف، مرس السلطان، الفداء، مولاي رشيد وبنمسيك، أما شركة “أفيردا” اللبنانية فستعمل على تدبير القطاع بمقاطعات الحي الحسني وعين الشق، والصخور السوداء والحي المحمدي، وسيدي البرنوصي وسيدي مومن وعين السبع.

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