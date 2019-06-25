الرصاص يلعلع بفاس لتوقيف مجرم هاجم شرطي بـ”فأس” و”كلب خطير”

هبة بريس

اضطر موظف شرطة يعمل بالمجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة فاس، صباح اليوم الثلاثاء، لاستخدام سلاحه الوظيفي لتفادي الخطر الصادر عن شخص، من ذوي السوابق القضائية، والذي كان في حالة سكر متقدمة، وعر ض سلامة الشرطي لتهديد جدي باستعمال السلاح الأبيض وكذا عن طريق التحريض بواسطة كلب من فصيلة خطيرة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن موظف الشرطة المتدخل كان يزاول مهامه النظامية في نقطة للحراسة الثابتة بالقرب من حي “طارق” بمدينة فاس، عندما عر ضه المشتبه فيه لتهديد خطير بواسطة السلاح الأبيض (فأس)، كما حرض عليه كلبا في ملكيته، وهو ما اضطر الشرطي لإطلاق رصاصة من مسدسه الوظيفي أصابت الكلب، ومكنت من تحييد الخطر الصادر عنه.

وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية في أعقاب هذا التدخل أسفرت عن توقيف المشتبه فيه وبحوزته 20 قرصا من مخدر الإكستازي و52 غراما من مخدر الشيرا، وحجز السلاح الأبيض المستعمل في الاعتداء، كما تم توقيف شقيقه الذي حاول عرقلة إجراءات الضبط والتوقيف، بينما تمت إحالة الكلب المصاب على المصالح البيطرية المختصة.

وأشار إلى أنه تم فتح بحث قضائي مع المشتبه فيهما تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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