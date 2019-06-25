مدرب مصر يحسم وضع حجازي.. وقضية “استبعاد وردة”

هبة بريس - وكالات

أبدى المكسيكي خافيير أغيري، مدرب منتخب مصر ثقته بقدرة “الفراعنة” على تقديم “أداء أفضل بكثير”، الأربعاء، ضد منتخب الكونغو الديمقراطية ضمن المجموعة الأولى لبطولة كأس أمم أفريقيا، مما قدمه فريقه بالمباراة الافتتاحية أمام زيمبابوي عندما فاز بهدف وحيد.

وتتصدر أوغندا المجموعة بعد فوزها على الكونغو الديمقراطية في الجولة الأولى بنتيجة 2-صفر.

وقال أغيري في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، عشية المباراة الثانية للمنتخب على استاد القاهرة الدولي “المباراة بين الكونغو الديمقراطية وأوغندا كانت غريبة بعض الشيء، كان يمكن للكونغو تقديم أداء أفضل، ومصر أيضا كان يمكن أن تكون أفضل في المباراة الأولى”، مبديا اعتقاده بأنه يمكن للفريقين “تقديم أداء أفضل من المباراتين السابقتين”.

وأضاف المدرب الذي يسعى الى قيادة “الفراعنة” لتعزيز رقمه القياسي والتتويج باللقب للمرة الثامنة “بالطبع يمكن للكونغو الديمقراطية ومصر أن تلعبا بشكل أكبر، وبالتأكيد في المباراة المقبلة، من دون هذا الضغط الذي تتسبب به المباراة الأولى، علينا أن نلعب بشكل أفضل بكثير”.

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