فاجعة جديدة.. وفاة 6 رضع في تونس

هبة بريس - وكالات

كشفت السلطات التونسية، اليوم الثلاثاء، عن ”فاجعة جديدة“ تمثلت في وفاة 6 رضع بقسم الولدان في مستشفى محمد التلاتلي بنابل، شمال البلاد، وأعادت للأذهان الحادثة التي جرت قبل أشهر قليلة وتوفي فيها 14 رضيعًا وهزت الرأي العام.

وأفادت المديرة الجهوية للصحة بمحافظة نابل التونسية دلال الزواوي الباروني، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن وفاة الرضع ليست في يوم واحد بل في فترات مختلفة، لافتة النظر إلى أنهم بصدد البحث والتحري عن أسباب الوفاة.

وقالت إن التحقيقات الأولية بينت عدم وجود سبب مشترك لوفاة الرضع، مشيرة إلى أن التحريات ما زالت متواصلة.

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