الملك يبرق رئيسة كرواتيا : متمنياتنا للشعب الكرواتي بالمزيد من التقدم والرخاء

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيدة كوليندا غرابار كيتاروفيتش، رئيسة جمهورية كرواتيا، وذلك بمناسبة احتفال بلادها بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيسة كوليندا غرابار كيتاروفيتش، وعن أصدق المتمنيات للشعب الكرواتي بالمزيد من التقدم والرخاء.

وأشاد جلالة الملك، بهذه المناسبة، بمستوى علاقات الصداقة والتقدير المتبادل القائمة بين البلدين، مؤكدا جلالته للرئيسة الكرواتية حرصه على “مواصلة العمل سويا مع فخامتكن من أجل توطيد هذه العلاقات، وتكثيف وتيرة التعاون البناء بين بلدينا ليشمل مختلف المجالات، خدمة للمصالح المشتركة لشعبينا الصديقين”.

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