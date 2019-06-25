أردوغان: مفهومنا السياسي خال من إلقاء اللوم على الشعب

هبة بريس - وكالات

في تعليق جديد على هزيمة حزبه في انتخابات بلدية اسطنبول، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن السلطة لا تلقي اللوم على الشعب، وهي مستعدة لمحاسبة نفسها وتصحيح أخطائها.

وقال أردوغان في كلمة أما تجمع لأنصار حزبه “التنمية والعدالة” اليوم الثلاثاء: “مفهومنا السياسي خال من إلقاء اللوم على الشعب، ولدينا القدرة على محاسبة أنفسنا وتصحيح أخطائنا”.

وأضاف: “أهنئ مجددًا إمام أوغلو (بفوزه ببلدية إسطنبول)، والمهم بالنسبة لنا هو تجلي الإرادة الوطنية بأفضل شكل آمن ودون أي تجاوزات”

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