باكالوريا 2019.. ثمان إناث من بين الحاصلين على عشر أعلى معدلات

هبة بريس

أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن ثمان إناث من بين التلاميذ الحاصلين على عشر أعلى معدلات عامة على المستوى الوطني، برسم نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالويا-دورة يونيو 2019.

وحسب بلاغ للوزارة، تتضمن لائحة التلاميذ الحاصلين على عشر أعلى معدلات عامة على المستوى الوطني التلميذ ياسين هباز من جهة الرباط-سلا-القنيطرة، المتمدرس بمعهد اليقظة للتعليم الخصوصي في مسلك علوم رياضية فرنسية، والذي حصل على معدل 19,40، والتلميذة هناء شقاف من جهة مراكش-آسفي، المتمدرسة بالثانوية التأهيلية الزرقطوني مسلك علوم رياضية بمعدل 19,39، وسلمى لمري من جهة الدار البيضاء سطات، المتمدرسة بالثانوية التأهيلية ابن الخطيب، في مسلك علوم فيزيائية فرنسية بمعدل 19,39، وياسين ورضان من نفس الجهة، المتمدرس بالثانوية التأهيلية والثانوية الإعدادية الملاك الأزرق، في مسلك علوم رياضية خيار فرنسية بمعدل 19,38.

ومن بين التلاميذ الحاصلين على عشر أعلى معدل في دورة يونيو 2019، التلميذة مريم الصاميت من جهة الدار البيضاء-سطات، المتمدرسة بمدارس كوص الخصوصية، في مسلك علوم فيزيائية-خيار فرنسية، بمعدل 19,36، ورحاب الضعيف من نفس الجهة، المتمدرسة بمؤسسة النخيل في مسلك علوم فيزيائية-خيار فرنسية بمعدل 19,36، وسلمى مسواك بمدارس أنيس في مسلك علوم فيزيائية-خيار فرنسية بمعدل 19,35.

وتضم اللائحة أيضا نور موسى من ثانوية أم الربيع التأهيلية في مسلك علوم فيزيائية بمعدل 19,33، وإكرام قويبعاتي بمؤسسة التقدم، في مسلك علوم فيزيائية-خيار فرنسية بمعدل 19,33، وإقبال مندون بمؤسسة غفيري الخاصة في مسلك علوم فيزيائية-خيار فرنسية بمعدل 19,29، ومريم بوستة من جهة الرباط-سلا-القنيطرة، المتمدرسة بالثانوية التأهيلية العلامة محمد الصبيحي في مسلك علوم فيزيائية بمعدل 19,29.

وتتضمن أسماء المتوجين بأعلى معدلات الباكالوريا أيضا لينة ابن المليح، من جهة فاس-مكناس، المتمدرسة بمؤسسة لابيل إكسلانس في مسلك علوم فيزيائية-خيار فرنسية بمعدل 19,29، وإنصاف اكسيسو من جهة الدار البيضاء-سطات، المتمدرسة بمجموعة مدارس الشريف الإدريسي الخصوصية في مسلك علوم فيزيائية خيار فرنسية، بمعدل 19,28، وشيماء شبار من جهة فاس مكناس المتمدرسة بمؤسسة بنسودة في مسلك علوم فيزيائية خيار فرنسية، بمعدل 19,26، وإكرام نوطفيا من جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بالثانوية التأهيلية أبو العباس السبتي في مسلك علوم فيزيائية بمعدل 19,26، وآدم كوكني من جهة الدار البيضاء-سطات، المتمدرس بمجموعة مدارس لامارتين، في مسلك علوم رياضية بمعدل 19,25.

وفي ما يتعلق بترتيب الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين حسب نسب النجاج المحققة، سجل البلاغ أن جهة الشرق تتصدر الترتيب الوطني للسنة الرابعة على التوالي، بنسبة نجاح بلغت 72,30 في المئة، تليها جهة الرباط-سلا القنيطرة (69,29 في المئة ) وفاس-مكناس (68,63 في المئة)، ومراكش-آسفي (68,17 في المئة) والدار البيضاء-سطات (67,49 في المئة) والداخلة وادي الذهب (67,17 في المئة) وسوس-ماسة (66,13 في المئة) ودرعة تافيلالت (64,52 في المئة) وطنجة-تطوان-الحسيمة، (63,68 في المئة) وكلميم واد نون (62,50 في المئة) وبني ملال-خنيفرة (59,76 في المئة) والعيون الساقية الحمراء (55,30 في المئة)، فيما احتلت المديرية الإقليمية لبولمان المرتبة الأولى وطنيا وذلك بتحقيقها لنسبة نجاح بلغت 88,37 في المئة.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1