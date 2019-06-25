عامل الاقليم يقوم بزيارة تشجيعية لمديرية التربية والتكوين بتارودانت

محمد ضباش - هبة بريس

قام عامل اقليم تارودانت السيد الحسين أمزال ووفد هام مرافق له، صباح أمس الاثنين 24 يونيو 2019، بزيارة للمديرية الاقليمية للتربية والتكوين بتارودانت، تشجيعا وتنويها بالمجهودات الجبارة التي قام بها الاطر التربوية والادارية خلال هذا الموسم الدراسي والنتائج المتميزة التي حققتها المديرية بتبوئها الصدارة على المستوى الجهوي.

ونوه عامل الاقليم بالمجهودات الجبارة والتضحيات الجسام للاسرة التعليمية بالاقليم وكل الفاعلين داخل المنظومة التربوية والتعليمية، والتي تبلورت جلية عبر تصدر المديرية الاقليمية للتربية والتكوين بتارودانت صدارة النتائج المحصلة على المستوى الجهوي، من خلال تسجيلها أعلى معدل في امتحانات نيل شهادة البكالوريا بجهة سوس ماسة بمعدل 19.21، كما تصدرت المديرية ذاتها أحسن النتائج بحصولها على نسبة نجاح تصل إلى 69.84 في المائة.

كما أكد عامل الاقليم حرص السلطة الاقليمية بتارودانت على قطاع التعليم وايلائه العناية اللازمة، من خلال انفتاحها على كل المبادرات الرامية الى الرفع من جودته وتحسين مردوديته، وذلك امتثالا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذا الصدد، وكذا لما يشكله هذا القطاع الحيوي من أهمية قصوى في تطور وتقدم وازدهار الوطن وتنميته.

هذا ويذكر أن نسبة النجاح في الدورة العادية لامتحانات نيل شهادة الباكلوريا على صعيد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة بلغت 66.13 في المائة، وحاز 18 ألف و561 مترشحا(ة) على شهادة الباكلوريا، منهم 17 ألف و800 مترشح(ة) متمدرس(ة)، وعلى مستوى التفوق، سجلت النتائج أن 53 في المائة من ميزات مستحسن فما فوق نالها الناجحون في امتحانات نيل شهادة الباكلوريا بجهة سوس ماسة خلال الدورة العادية لهذا العام (2019).

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