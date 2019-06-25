طقس الثلاثاء .. استمرار حرارة الطقس بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بالسهول الداخلية والسايس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وجنوب البلاد.

وستتشكل كتل ضبابية محلية، مصحوبة بسحب منخفضة كثيفة على سواحل كل من المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، في حين ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة القوة وشمالية بالأقاليم الجنوبية، بينما ستكون ضعيفة القوة حيث ستهب من الجنوب بالجنوب الشرقي للبلاد ومن الشمال بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 12 و17 درجة بالمرتفعات، وما بين 24 و29 درجو بالجنوب-الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 18 و23 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 23 و28 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، وما بين 29 و34 درجة بالسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي ووسط البلاد والساحل المتوسطي والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و42 درجة بالمنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي والسهول المتواجدة غرب الأطلس وداخل الأقاليم الجنوبية وجنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهادئا إلى قليل الهيجان ما بين طرفاية والعيون، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين الداخلة والكويرة وقليل الهيجان بباقي السواحل.

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