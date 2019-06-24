مفتي مصري ” يجيز ” مشاهدة مباريات كأس أمم افريقيا شرط ترك ” الصلاة والعمل”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن جواز مشاهدة مباريات كرة القدم لكأس الامم الافريقية، و إشترطت ألا تجعل الإنسان يخل بأداء واجباته.

الاعلان نشرته دار الإفتاء، بمناسبة استضافة مصر لكأس الامم الافريقية، على صفحتها في فيسبوك، عبر شريط فيديو للمستشار العلمي لمفتي الجمهورية الدكتور مجدي عاشور، أجاب فيه على سؤال حول حكم مشاهدة مباريات كرة القدم، قائلا: “حلال ومن المباحات بشرط ألا تجعلك تخل بواجب، يعني مثلا لو جلست لمشاهدة المباراة وفاتتك صلاة الظهر خلال المشاهدة، هنا نقول حرام ولكن ليس حرام المشاهدة وإنما حرام ترك الصلاة بسبب المباراة”.

وأوضح الدكتور مجدي عاشور: “لا نقول ذلك فقط على الصلاة ولكن مثلا لو ترك شخص العمل يؤثم شرعا ليس بسبب المباراة ولكن لترك العمل، وإنما مشاهدة مباريات كرة القدم مباحة شرعًا ولا شيء فيها”.

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