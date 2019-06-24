سلطات مصر تعتقل مشجعاً جزائرياً رفع هذه اللافتة ( صورة )

هبة بريس ـ رياضة

ألقت السلطات المصرية القبض على أحد مشجعي الجزائر قبل مباراة منتخب بلاده ونظيره الكيني، التي جرت مساء الأحد، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القددم.

وذكرت قناة “النهار” الجزائرية أن السلطات المصرية اعتقلت مشجعاً جزائرياً يُدعى “سمير سردوك” من ولاية معسكر، قبل مواجهة “الخُضر” وكينيا، التي أقيمت على استاد “الدفاع الجوي” التابع للجيش المصري.

وأوضحت القناة الجزائرية أن اعتقال “سردوك” جاء بسبب رفعه لافتة سياسية تحمل شعار “يتنحاو قاع”؛ “فليتنحوا حالاً”، وهو الشعار الذي رفعه الجزائريون للمطالبة برحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأشارت إلى أن المشجع الجزائري سوف يطلق سراحه خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد تدخل السفارة الجزائرية في القاهرة، وبذلها جهداً كبيراً لتسوية القضية، لافتة إلى إمكانية ترحيل المشجع إلى الجزائر لتجنيبه الملاحقة القضائية.

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