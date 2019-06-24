بايتاس للحموتي…من الأحسن تخليونا فالتيقار وترجعو المسروقات

لبنى ابروك ـ هبة بريس

في رد سريع على حوار محمد الحموتي أمين المال السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، وجه مصطفى بايتاس النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار انتقادات لاذعة للحموتي واصفا ادعاءاته بمحاولة نقل المشاكل الخارجية التي يعيشها البام إلى خارج أسوار الحزب.

واستغرب مصطفى بايتاس في تصريح إعلامي له اليوم الإثنين الإقحام والزج بالتجمع الوطني للأحرار في هذه النقاشات وفي هذه الصراعات التي ليس لحزبه أي علاقة بها.

وشدد مصطفى بايتاس على أن حزبه لم ولن يطلب مساعدة أي كان، وأن من الأحسن ” يخليو التجمع الوطني في التيقار ” لأن الأحرار بعيد عن المشاكل الداخلية للأحزاب.

وأضاف النائب التجمعي بأن من المفروض أن تشتغل الأحزاب في القضايا السياسية الكبرى، مشيرا إلى أن هذه المشادات لا تخدم أي طرف كان.

وذكر بايتاس الحموتي بممارساته تجاه نواب التجمع ومرشحيه، مشيرا إلى أنه بصفته المشرف بشكل مباشر عن الإنتخابات في البام في انتخابات 2016، كيف مارس ضغوطا كبيرة على التجمعيين للترشح في مواقع أخرى.

وختم بايتاس حديثه بالتأكيد على أن إذا كانت هنالك مطالب للتجمع اليوم، فهي المطالب باسترجاع ما سرق من حزب التجمع الوطني للأحرار

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