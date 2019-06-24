“البام”: مديونية المغرب ترتفع لـ 1014مليار درهم والعثماني : الدين الية للتنمية

هبة بريس ـ الرباط

قال حزب “الأصالة والمعاصرة ” إن مجموع المديونية العمومية بالمغرب وصل إلى حوالي 1014 مليار درهم.

وأضاف الحزب في مداخلة لفريقه، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه إذا قارنا هذا الرقم مع الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب سنة 2017 والذي يقدر بحوالي 1072 مليار درهم، فإننا نستنتج أن كتلة الدين العمومي تكاد تناهز الثروة التي ينتجها الاقتصاد الوطني سنويا.

وأكد الحزب أن هذا لوحده دليل على استفحال المديونية العمومية التي أضحت مصدر قلق كبير.

وأكد الحزب أن الحكومة استنفذت هامش الاستدانة المتاحة لها، ويجب عليها التفكير بجدية في طريقة كبح هذه الاستدانة قبل التفكير في كيفية تخفيضها.

وأشار “البام” أن الحكومة السابقة تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الوضعية المزرية والمحفوفة بالمخاطر، لأن حكومة عباس الفاسي تركت للحكومة التي تلتها مديونية تقدر ب 431 مليار درهم فقط.

وفي هذا الاطار كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن الاقتراض مؤطر قانونيا والحكومة تسير في حدود ما هو مصادق عليه، مضيفا أنه “لا يمكن للحكومة أن تقترض للتسيير والتجهيز بل للاستثمار”، وتابع أن ميزانية الاستثمار بلغت 195 مليار درهم وهي أعلى نسب الاستثمار في العالم كنسبة مئوية.

وشدد رئيس الحكومة، في جلسة الأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسات العامة بمجلس النواب، اليوم الاثنين 24 يونيو 2019، أنه ليست هناك دولة متقدمة في جنوب أوربا إلا ونسبة الدين العمومي فيها أعلى من المغرب.

وأردف أن الدين آلية للتنمية ولا يمكن أن تكون التنمية بدونه لأن التنمية تحتاج إلى تمويل، مؤكدا أن هذا الأمر لا يشكل أي مشكل بالنسبة للمالية العمومية ولا يشكل أي خطر بالنسبة لميزانية الدولة ما دام يذهب فقط للاستثمار الذي ينتج الثروة التي جزء منها تذهب للدين.

وأضاف العثماني ، أن الحكومة التزمت بالعمل على تخفيض دين الخزينة ليصل إلى 60 في المائة في قانون المالية، قائلا “نحن فعلا بدأنا هذا التخفيض منذ سنة 2018 وسينخفض أيضا في سنة 2019″، وأشار إلى أن تخفيض الدين ذو طابع استراتيجي وليس آني.

ولفت العثماني، إلى أن نسبة الاستثمار العمومي المغربي من بين أعلى نسب الاستثمار في العالم، مضيفا أنه لا يمكن أن يذهب الاقتراض إلا للاستثمار، وأوضح أن التخفيض من الدين يستلزم آلية وحيدة هو التخفيض من ميزانية الاستثمار العمومي.

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