مغاربة العالم يصلون إلى 5 ملايين موزعين على 100 دولة

هبة بريس ـ الرباط

وصل عدد المغاربة المقيمين في الخارج إلى نحو 5 ملايين شخص موزعين على قرابة 100 بلد، وفق ما كشفه الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق.

وقال بنعتيق، ضمن عرض قدمه أمام المجلس الحكومي الأسبوع الماضي، إن 85 في المئة من مغاربة العالم يقيمون في أوروبا، موضحا أن 70 في المئة من هؤلاء تقل أعمارهم عن 45 سنة، و20 في المئة منهم ولدوا في بلدان الإقامة.

ويصل عدد المغاربة المقيمين في فرنسا لوحدها إلى مليون و250 ألف شخص، 52 في المئة منهم نساء، كما بلغ عدد المقيمين في إسبانيا 880 ألف شخص، و700 ألف في بلجيكا، 460 ألفا منهم حاصلين على الجنسية البلجيكية.

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