منتخب ساحل العاج ينتزع فوزًا صعبًا على جنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية

هبة بريس - وكالات

انتزع منتخب ساحل العاج فوزًا صعبًا بنتيجة 1/0، على منافسه الجنوب أفريقي، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر.

وعلى استاد السلام، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل جوناتان كودجيا الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 64، مستغلًا كرة عرضية متقنة من ماكس آلان جاردل.

ورفع منتخب ساحل العاج رصيده إلى 3 نقاط، في صدارة المجموعة الرابعة مع المنتخب المغربي، الذي تغلب أمس 1/0 أيضًا على ناميبيا.

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