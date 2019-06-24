الملك يهنئ عبد الجليل الحجمري بمناسبة حصوله على الجائزة الكبرى للفرنكفونية

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، وذلك بمناسبة حصوله على الجائزة الكبرى للفرنكفونية لسنة 2019، التي تمنحها الأكاديمية الفرنسية.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، للسيد الحجمري، عن تهانئ جلالته الحارة على هذا التشريف الدولي العلمي المستحق.

وقال جلالة الملك “إن تتويجك بهذه الجائزة المتميزة، بقدر ما يعتبر اعترافا وتنويها من قبل هذه المؤسسة الفرنسية العريقة بأعمالك وأبحاثك العلمية القيمة، وبما تبذله من جهود مشهود لك بها، على رأس أكاديمية المملكة المغربية، في سبيل ترسيخ قيم الحوار والتقارب والتفاهم بين الثقافات والحضارات، يجسد، كذلك، ذلكم التقدير الكبير الذي يحظى به النبوغ المغربي وعطاءات كفاءاته العلمية والفكرية على المستوى العالمي”.

ومما جاء أيضا في برقية جلالة الملك “وإننا إذ نجدد لك تهانئنا، لندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والتألق في مسارك الفكري المرموق، مشمولا بسابغ عطفنا ورضانا، وسامي رعايتنا”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0