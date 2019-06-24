امتحانات البكالوريا .. عدد تاناجحين بالمؤسسات السجنية بلغ 181 شخصا

هبة بريس

كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون، الاثنين، عن أعداد الناجحين والنسبة المسجلة هذه السنة بالنسبة لامتحانات نيل شهادة البكالوريا التي عرفتها مراكز الامتحان بمختلف المؤسسات السجنية، والخاصة بالدورة العادية يونيو 2019.

وأفادت المندوبية في بلاغ لها، أن عدد الناجحين بلغ 181 من أصل 779 اجتازوا الامتحانات بمختلف المؤسسات السجنية، أي بزيادة في عدد الناجحين تقـدر بنسبة 7.74%مقارنـة مــع نـفــس الــدورة لسنـــة 2018، وهــو مــا يشكـــل نسبـــة نجــاح تقـــدر بـ 23.23%وهي نسبة تفوق النسبـة الوطنية للناجحين من بين المترشحين الأحرار والتي بلغت 21.9%.

وأضاف ذات البلاغ، أن من بين هؤلاء حصل 42 نزيلا على ميزة مستحسن إلى حسن أي بنسبة تقدر بـ 23.34 %من مجموع الناجحين، لافتا الى أن عدد النزلاء الذين حصلوا على فرصة اجتياز الدورة الاستدراكية361 نزيلا، مما يشكل نسبة 60.27% من مجموع النزلاء الذين لم ينجحوا في الحصول على شهادة البكالوريا في الدورة العادية.

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