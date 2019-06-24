فضيحة جنسية تهز المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية

هبة بريس - وكالات

هزت فضيحة جنسية المنتخب المصري أثناء خوضه منافسات كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيف فعاليتها بلاده.

واتهمت عارضة الأزياء المصرية “ميريهان” اللاعبين الأربعة، وهم: عمرو وردة وأيمن أشرف ومحمود حمدي الشهير بـ”حمدي الونش”، وأحمد حسن الشهير بـ”أحمد كوكا”، بالتحرش لفظيًا بها، من خلال تعليقات عبر حسابها في موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي.

وأيدت العارضة المصرية الاتهامات بنشر صور من تعليقات اللاعبين الأربعة، من خلال خاصية “ستوري”، وقالت إن الرباعي الذين يخوضون المنافسة على لقب بطولة الأمم الأفريقية ضمن منتخبهم الوطني في التشكيلة الأساسية، يلاحقونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويتسابقون من أجل الحديث معها.

وكتبت ميريهان: “عملت (ستوري) إمبارح واليوم كان جميل لحد ما ظهر عندي الناس دي اللي هما عمرو وردة وأحمد كوكا وأيمن أشرف وحمدي الونش.. وردة دخل كتبلي على الخاص بوكسينج هاها، وبعده الونش عملي علامة قلب ولحد كده عادي مفيش مشكلة”.

وأضافت: “لحد ما لقيت واحد منهم داخل يقولي أنا هجيب رقمك وإنتي مش عارفة أنا مين ومينفعش حد يطنشني”.

وكشفت ميريهان أن اللاعبين الأربعة بعثوا لها رسائل على الخاص، بينما عادت مرة أخرى وقالت إن من راسلوها ثلاثة فقط، وهم عادت وتراجعت وقالت إنهم ثلاثة فقط، عمرو وردة ومحمود حمدي الشهير بـ”حمدي الونش”، وأحمد حسن الشهير بـ”أحمد كوكا”، بينما اكتفى اللاعب أيمن أشرف بمشاهده الـ”ستوري” فقط، على حد تعبيرها.

وانتشرت الاتهامات على نطاق واسع في مصر، وهزت الوسط الكروي، لاسيما أنها تزامنت مع خوض المنتخب المصري منافسات كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر، وفاز فيها المنتخب المصري في أولى المباريات على نظيره الزيمبابوي بهدف واحد مقابل لاشيء.

ومن جانبه، قال مدير المنتخب المصري، إيهاب لهيطة، إن واقعة التحرش الجنسي بعارضة الأزياء التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صحيحة.

وقال لهيطة في تصريحات تلفزيونية، أمس الأحد: “ما حدث ليس إشاعات، في عصر السوشيال ميديا أصبحت الأمور صعبة”.

وأضاف: “حرصنا على الحديث مع اللاعبين وقام المدير الفني خافيير أغيري بتوجيه الجميع وطالبهم بضرورة الالتزام والتركيز خلال الفترة المقبلة، فالموضوع ليس بحجم ما يثار”.

يذكر أن مصر تستضيف مباريات كأس الأمم الأفريقية، وفاز المنتخب المصري على نظيره الزيمبابوي، بهدف نظيف، سجله اللاعب محمود تريزيغيه.

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