الجزائر.. وزير الصناعة السابق يمثل أمام القضاء بتهمة فساد

هبة بريس - وكالات

مثل وزير الصناعة الجزائري السابق يوسف يوسفي؛ الإثنين، أمام كبير قضاة المحكمة العليا؛ للتحقيق معه في ملف فساد السيارات، إثر ورود اسمه في التحقيقات المتعلقة بملف مصانع تركیب السیارات.

وخضع يوسف يوسفي، الأسبوع الماضي، لتحقيق استمر 7 ساعات في محكمة ”سيدي أمحمد“ بالعاصمة الجزائرية، في حين يأتي التحقيق مع يوسفي بعد أيام من توقيف رجلي الأعمال المتنفذين مراد عولمي وحسان عرباوي، مالكَي مصنعي ”سوفاك“ و“غلوبل موتورز“.

وفي انتظار معرفة ما ستؤول إليه التحقيقات؛ ذكر بيان النائب العام لمحكمة سيدي أمحمد، أن ”يوسفي و9 مسؤولين حكوميين سابقين وحاليين، متابعون بتهم منح منافع غير مستحقة، وإساءة استغلال الوظيفة، وإبرام صفقات عمومية خارج القانون“.

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