بوريطة يمثل المغرب بـ”قمة الضفتين، منتدى المتوسط “

هبة بريس

انطلقت الإثنين 24 يونيو بمارسيليا أشغال ” قمة الضفتين، منتدى المتوسط ” بحضور المغرب.

وتهدف هذه القمة إلى إعادة إطلاق دينامية التعاون في المتوسط الغربي من خلال تفعيل مشاريع ملموسة لفائدة التنمية البشرية والاقتصادية المستديمة في المنطقة.

ويمثل المملكة في هذه القمة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة.

ويحضر أشغال هذه القمة، التي افتتح أشغالها وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان إيف لودريان، وزراء الشؤون الخارجية في حوض المتوسط، إلى جانب السيدة وداد بوشاماوي، رئيسة لجنة قيادة هذا اللقاء الذي سيتوج في وقت متأخر من هذا الصباح ب ” التزامات مارسيليا “.

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