أثار غضب “النشطاء”.. شاب يرتمي بدراجته الهوائية وسط الأطفال بمسبح بالرباط

هبة بريس

تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مقطع فيديو يوثق لاقدام شاب على الارتماء بدراجته الهوائية وسط الأطفال بمسبح حديث التشييد بالرباط.

وحسب الفيديو، فقد تعمد المعني بالأمر الارتماء وسط المسبح الجديد الذي فتحته مصالح السلطات المحلية، يوم أمس الأحد بالمجان أمام الساكنة، قبل افتتاحه بشكل رسمي، متسببا في حالة هلع وخوف بين المتواجدين.

وأثار تصرف الشاب المذكور، غضب عدد من النشطاء الذين وصفوه ب”الهمجي” و “المرفوض”، لافتين الى أنه كاد يتسبب في اصابة عدد من الأطفال الصغار المتواجدين بالمسبح.

وطالب النشطاء، المصالح الأمنية بالتدخل وتوقيف المعني بالأمر ومحاسبه على فعله، كما دعوا القائمين على المسبح الجديد المتواجد بحي يعقوب المنصور، باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتأمين المكان، ولضمان الحفاظ على نظافته ومعداته، وعلى سلامة مرتاديه.

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