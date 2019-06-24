الجعفري يدخل غمار الكان و صافرته تفصل في أقوى نزال بالمجموعة السادسة‎

هبة بريس من مصر

تتواصل فعاليات نهائيات أمم افريقيا لكرة القدم و التي تختضنها الشقيقة مصر بدخول باقي المنتخبات المشاركة غمار التحدي بحثا عن التتويج القاري في دورة ستكون ساخنة و قوية.

و في هذا الصدد، عينت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي الحكم الدولي المغربي نور الدين الجعفري لقيادة مباراة عن الجولة الأولى لكأس أمم إفريقيا مصر 2019 بين منتخبي الكاميرون وغينيا بيساو لحساب المجموعة السادسة.

ويساعد الجعفري في مهمته كل من لحسن ازكاو ومصطفى أكركاد، فيما يشغل الدولي الموريتاني أحمد هيرلال مهمة حكم رابع، وهي المباراة التي ستجرى غدا الثلاثاء، على الساعة السابعة مساء بملعب الإسماعيلية.

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