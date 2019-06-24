أكادير.. حجز ثلاثة كيلوغرامات من مخدر الشيرا واعتقال المروج بمنزله‎

أحمد وزروتي: هبة بريس

وقفت عناصر فرقة الاستعلام الجنائي والدعم التقني للأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، أمس الأحد 23 يونيو، شخصا يبلغ من العمر 40 سنة، من ذوي السوابق القضائية، كان يجري البحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطه في ترويج المخدرات.

وجرى توقيف المشتبه فيه، بفضل الأبحاث المكثفة التي تم تنشيطها على خلفية مذكرات البحث الصادرة في حقه، للاشتباه في ضلوعه في ترويج المخدرات، قبل أن تمكن عملية التفتيش المنجزة داخل محل سكنه من حجز ما يفوق 03 كيلوغرامات من مخدر الشيرا ومبالغ مالية يشتبه في كونها متحصلة من نشاطه المحظور.

وأكدت مصادر هبة بريس أن المشتبه به تم الاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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