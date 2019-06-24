سطات.. منطقة البروج تتربع على نتائج الباكالوريا‎

محمد منفلوطي- هبة بريس

حققت الثانوية التأهيلية رحال المسكيني بجماعة البروج التابعة للمديرية الاقليمية للتعليم بسطات، أعلى نسبة نجاح، 86.41 %، وذلك من بين المؤسسات التعليمية العمومية بالاقليم.

وأعلنت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بسطات، أن عدد المترشحات والمترشحين الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 2019 بلغ 5352 مترشحة ومترشحا وأن عدد الناجحين منهم قد بلغ 3558 ناجحة وناجحا، بنسبة نجاح بلغت 66,48 % بزيادة 19 نقطة مئوية مقارنة مع الدورة العادية لسنة 2018.

وقد بلغ العدد الإجمالي للناجحات الممدرسات (الإناث) 1926 وهو ما يمثل 54,13 % من مجموع الناجحين والناجحات، فيما بلغ عدد الناجحين من المترشحين الأحرار 349 بنسبة نجاح بلغت 31,84 %.

وبلغ العدد الإجمالي للمترشحات والمترشحين المتمدرسين المسموح لهم باجتياز الدورة الاستدراكية 1555 مترشحا ومترشحة و 726 من المترشحين الأحرار.

وستجرى هذه الدورة كما هو مقرر أيام 4 و5 و6 و8 يوليوز 2019، وسيتم الإعلان عن نتائجها يوم 13 يوليوز 2019.

وإذ تقدم المديرية الإقليمية بسطات هذه المعطيات ، فإنها تنوه بمجهودات الأطر الإدارية والتربوية من أجل ضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام، وتشيد بمواكبة السلطة الإقليمية والسلطات المحلية والمصالح الأمنية والجماعات الترابية وجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ والمنابر الإعلامية وكافة المتدخلين في إنجاح مختلف محطات هذا الاستحقاق الوطني الهام، كما تدعو الجميع إلى مواصلة الجهود وبنفس الحرص، من أجل إنجاح محطة الدورة الاستدراكية.

وبهذه المناسبة، هنأت المديرية الإقليمية جميع الناجحات والناجحين وأسرهم متمنية للمستدركات والمستدركين كامل النجاح والتوفيق.

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