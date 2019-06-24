بنك اليسر في ملتقى علمي ثاني لبحث تطوير المالية التشاركية بالمغرب ‎

هبة بريس – اقتصاد

نظم بنك اليسر، البنك التشاركي لمجموعة البنك الشعب يوم الإثنين 17 يونيو بالدار البيضاء الدورة الثانية لملتقى اليسر العلمي الثاني حول موضوع : « أي دور للمالية التشاركية في التنمية الاقتصادية ؟ ».

وحسب بلاغ صحفي فقد أتاحت هذه الدورة التي ضمت حوال 400 مشارك القيام بحصيلة مرحلية للتطورات المسجلة في مجال المالية التشاركية بالمغرب وإعطاء توضيحات حول بعض الجوانب الإيجابية التي لازالت غي مفهومة من طرف العموم.

وبهذه المناسبة، ناقش ثلة من الخبراء، في جلسات علمية وندوات- تجاربهم المتراكمة في هذا المجال.

ومن ضمن الشخصيات التي شاركت في الملتقى نذكر الدكتور أبو الطيب مولود السريري، أستاذ في الفقه والدكتور سام سويلم، المدير العام للمعهد الإسلامي والأبحاث ببنك التنمية الإسلامي بجدة والدكتور قراط، أستاذ بجامعة الأخوين.

ومن خلال نقاشات هادفة وبناءة، مكن ملتقى اليسر العلمي الثاني من تبسيط معاني بعض المفاهيم المتعلقة بالمالية التشاركية ومناقشة أهم الرهانات التي يواجهها هذا القطاع الاقتصادي الواعد. كما شدد المتدخلون على ضورة التسريع بإخراج النصوص التنظيمية للوجود .

من ناحية أخرى، شهد هذا الملتقى شغفا متميزا من طرف المدعوين الوطنيين والأجانب ومن ضمنهم مسؤولي أهم البنوك والنوافذ التشاركية في القطاع وممثلي عن وزارة الاقتصاد والمالية والمجموعة المهنية لبنوك المغرب والبنك الإسلامي للتنمية علاوة على أساتذة جامعين وجمعيات .

وعلى هامش هذا المنتدى، أوضحت السيدة منى البنيوري، المديرة العامة لبنك اليسر قائلة : «نحن على يقين بأن تطور المالية التشاركية في المغرب هو مشروع مشترك يستلزم تعبئة جماعية، مما يفسر دعوتنا لجميع الفاعلين في هذا المجال والذين نكن لهم كل التقدير».

ومن خلال هذه الدورة الثانية، يعزز بنك اليسر موقعه كبنك تشار يك يروم إطلاع العموم على آخر مستجدات والمساهمة من طرف الخواص والفاعلين من اجل تطوير المالية التشاركية بالمغرب .

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